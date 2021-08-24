Вице-спикер парламента Асхаб Сукиев и депутат Микаил Муцольгов заявили о досрочном сложении полномочий
Вице-спикер Асхаб Сукиев и зампредседателя комитета по экономической политике Микаил Муцольгов написали заявления о досрочном сложении полномочий депутатов, сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики.
«На предстоящем пленарном заседании парламентарии рассмотрят заявления депутатов Сукиева Асхаба и Муцольгова Микаила о досрочном прекращении ими полномочий депутатов Народного Собрания республики шестого созыва», — сказал представитель парламента.
На основании их заявлений парламенту предстоит принять соответствующее постановление по итогам голосования.
Сукиев является вице-спикером, депутатом Народного Собрания шестого созыва от «Единой России», председателем комитета по бюджету и налогам парламента. До избрания депутатом Сукиев работал замминистра образования республики.
Единоросс Микаил Муцольгов в региональном парламенте занимает должность зампредседателя комитета по экономической политике.