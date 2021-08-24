Политика

Вице-спикер парламента Асхаб Сукиев и депутат Микаил Муцольгов заявили о досрочном сложении полномочий

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Вице-спикер Асхаб Сукиев и зампредседателя комитета по экономической политике Микаил Муцольгов написали заявления о досрочном сложении полномочий депутатов, сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики.

«На предстоящем пленарном заседании парламентарии рассмотрят заявления депутатов Сукиева Асхаба и Муцольгова Микаила о досрочном прекращении ими полномочий депутатов Народного Собрания республики шестого созыва», — сказал представитель парламента.

На основании их заявлений парламенту предстоит принять соответствующее постановление по итогам голосования.

Сукиев является вице-спикером, депутатом Народного Собрания шестого созыва от «Единой России», председателем комитета по бюджету и налогам парламента. До избрания депутатом Сукиев работал замминистра образования республики.

Единоросс Микаил Муцольгов в региональном парламенте занимает должность зампредседателя комитета по экономической политике.

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