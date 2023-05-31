Вице-спикер парламента Ингушетии поздравил победителей конкурса чтецов

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Вице-спикер Народного собрания республики Руслан Паров принял участие в награждении победителей конкурса чтецов, посвященного творчеству известного ингушского поэта Али Хашагульгова.

Представитель депутатского корпуса поблагодарил преподавателей за подготовку победителей конкурса и вручил памятные подарки.

Как сообщили в парламенте региона, первое место заняла ученица гимназии г. Малгобека Самира Картоева, второе место разделили между собой студентка Северо-Кавказского межотраслевого колледжа Шанхоева Раяна и ученицы школ с. п. Долаково и с. п. Инарки Теркакиева Ясмина и Бекбузарова Хава, на третьем месте — ученица СОШ № 16 г. Малгобека Хакиева Ясмина.

Отмечается, что призёрам были вручены памятные грамоты и сертификаты на сумму 50 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Не оставили без внимания и самых маленьких участников конкурса. Учеников гимназии с. п. Али-Юрт Тумгоева Магомед-Басира и Тумгоеву Самиру также наградили памятными подарками.

Напомним, по инициативе Руслана Парова во Дворце культуры Назрани состоялся конкурс чтецов, посвященный памяти поэта Али Хашагульгова.

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