Вице-спикер парламента Ингушетии поздравил победителей конкурса чтецов

Представитель депутатского корпуса поблагодарил преподавателей за подготовку победителей конкурса и вручил памятные подарки.

Как сообщили в парламенте региона, первое место заняла ученица гимназии г. Малгобека Самира Картоева, второе место разделили между собой студентка Северо-Кавказского межотраслевого колледжа Шанхоева Раяна и ученицы школ с. п. Долаково и с. п. Инарки Теркакиева Ясмина и Бекбузарова Хава, на третьем месте — ученица СОШ № 16 г. Малгобека Хакиева Ясмина.

Отмечается, что призёрам были вручены памятные грамоты и сертификаты на сумму 50 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Не оставили без внимания и самых маленьких участников конкурса. Учеников гимназии с. п. Али-Юрт Тумгоева Магомед-Басира и Тумгоеву Самиру также наградили памятными подарками.

Напомним, по инициативе Руслана Парова во Дворце культуры Назрани состоялся конкурс чтецов, посвященный памяти поэта Али Хашагульгова.