Видеолюбителей из Ингушетии приглашают к участию в фестивале о народном творчестве

К участию приглашаются видеолюбители, любительские творческие объединения, видеоклубы, дома и центры народного творчества, видеостудии и киношколы.

В конкурсной программе фестиваля могут принять участие видеофильмы, представляющие традиционную культуру, самобытное народное искусство, этнографию и историю народов.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 10 октября 2022 г.

Авторы лучших работ, отобранные экспертным советом, получат возможность принять участие в образовательном форуме, включающем проведение семинаров, мастер-классов и творческих встреч с опытными кинематографистами и деятелями искусства, который пройдет в Москве в ноябре.

Положение и заявка на сайте.

Учредители и организаторы мероприятия — Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова.