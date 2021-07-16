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Видеонаблюдение на выборах в Ингушетии будет вестись с 137 территориальных участков

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Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Госдуму охватит все 85 регионов страны, более 80% избирателей, причем наблюдение будет идти все три дня голосования, заявили в ЦИК РФ.

«Видеонаблюдение будет вестись с 50 тысяч территориальных участков, из них 137 участков в Республике Ингушетия. Это практикуется для того, чтобы сделать результаты голосования максимально доступными и открытыми для всех участников избирательного процесса — членов избирательных комиссий, политических партий, кандидатов», — рассказал газете «Ингушетия» Мустафа Цуров, директор Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова, почетный работник профтехобразования РФ, заслуженный учитель РИ.

По его словам, такой формат позволит повысить доверие граждан к выборам, которые пройдут по всей стране 17 по 19 сентября текущего года.

Хочется отметить, что такая система голосования не проводилась ни в одной стране мира, кроме России. Любой гражданин в течение года сможет посмотреть записи видеонаблюдения. Как подчеркнул Мустафа Цуров, это компромиссное решение, целиком в пользу граждан страны.

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