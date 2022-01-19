Виктор Бударин назначен исполняющим обязанности управляющего Ингушским отделением Сбербанка

«Сбер в Республике Ингушетия остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему. Виктор Бударин, обладая необходимыми компетенциями и разносторонним опытом работы в нескольких регионах страны, продолжит комплексное развитие Сбера в республике. В новой должности он займется расширением отраслевых рынков, совместным с правительством и бизнесом Ингушетии развитием безналичной инфраструктуры и цифровых сервисов Сбера», — цитирует издание председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова.

Отметим, что до начала работы в Сбербанке Бударин более 18 лет проходил службу в федеральных органах налоговой полиции, службе по контролю за оборотом наркотиков и в Управлении министерства внутренних дел по Ярославской области.

Ранее занимавший должность управляющего Ингушским отделением Тимур Шадыжев продолжит работу в Юго-Западном банке и сконцентрируется на развитии корпоративно-инвестиционного бизнеса в республике.