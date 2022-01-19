Кадровое решение

Виктор Бударин назначен исполняющим обязанности управляющего Ингушским отделением Сбербанка

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На должность исполняющего обязанности управляющего Ингушским отделением Сбербанка назначен Виктор Бударин, работающий в команде кредитного учреждения с 2012 года. Ранее Бударин занимал руководящие позиции в Ярославском, Костромском и Краснодарском отделениях Сбербанка, сообщает «Российская газета».

«Сбер в Республике Ингушетия остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему. Виктор Бударин, обладая необходимыми компетенциями и разносторонним опытом работы в нескольких регионах страны, продолжит комплексное развитие Сбера в республике. В новой должности он займется расширением отраслевых рынков, совместным с правительством и бизнесом Ингушетии развитием безналичной инфраструктуры и цифровых сервисов Сбера», — цитирует издание председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова.

Отметим, что до начала работы в Сбербанке Бударин более 18 лет проходил службу в федеральных органах налоговой полиции, службе по контролю за оборотом наркотиков и в Управлении министерства внутренних дел по Ярославской области.

Ранее занимавший должность управляющего Ингушским отделением Тимур Шадыжев продолжит работу в Юго-Западном банке и сконцентрируется на развитии корпоративно-инвестиционного бизнеса в республике.

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