Виноградари Ингушетии могут рассчитывать на господдержку

Как сообщается на сайте кабинета министров, утверждены правила субсидирования отрасли виноградарства. Принятое решение откроет доступ к господдержке большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда, послужит стимулом для внедрения инновационных технологий в этом секторе АПК.

Акцент в правилах сделан на поддержке, как молодых, так и уже плодоносящих виноградников. Средства можно будет получить, в том числе, на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на создание инфраструктуры, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.

Субсидии по утвержденным правилам будут предоставляться с 2022 года в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», одна из целей которого — увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году.

Как ранее сообщил начальник отдела Минсельхоза Ингушетии Зелимхан Оздоев, в республике уже заложено более 400 га виноградников.

«Мы ежегодно закладываем минимум по 50 га, всего планируем довести площади под виноградниками до 1000 га к 2030 году», — сказал он в интервью ТАСС, отметив, что для динамичного развития отрасли в регионе необходимо развивать систему мелиорации.

Напомним, что до знаменитой перестройки 1985 года в Малгобекском районе Ингушетии в общей сложности было более 450 гектаров виноградников, с каждого из которых получали по 40 и более центнеров винограда, который реализовывался населению, а из оставшейся части делали соки, пользовавшиеся большим спросом у населения.

В период «сухого закона» прошлого столетия, виноградники были полностью вырублены.