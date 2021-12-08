Виноградари Ингушетии могут рассчитывать на господдержку
Виноградари Ингушетии могут рассчитывать на государственное субсидирование. Для поддержки этой отрасли АПК до 2030 года правительство России ежегодно будет выделять около 2,4 миллиарда рублей.
Как сообщается на сайте кабинета министров, утверждены правила субсидирования отрасли виноградарства. Принятое решение откроет доступ к господдержке большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда, послужит стимулом для внедрения инновационных технологий в этом секторе АПК.
Акцент в правилах сделан на поддержке, как молодых, так и уже плодоносящих виноградников. Средства можно будет получить, в том числе, на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на создание инфраструктуры, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.
Субсидии по утвержденным правилам будут предоставляться с 2022 года в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», одна из целей которого — увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году.
Как ранее сообщил начальник отдела Минсельхоза Ингушетии Зелимхан Оздоев, в республике уже заложено более 400 га виноградников.
«Мы ежегодно закладываем минимум по 50 га, всего планируем довести площади под виноградниками до 1000 га к 2030 году», — сказал он в интервью ТАСС, отметив, что для динамичного развития отрасли в регионе необходимо развивать систему мелиорации.
Напомним, что до знаменитой перестройки 1985 года в Малгобекском районе Ингушетии в общей сложности было более 450 гектаров виноградников, с каждого из которых получали по 40 и более центнеров винограда, который реализовывался населению, а из оставшейся части делали соки, пользовавшиеся большим спросом у населения.
В период «сухого закона» прошлого столетия, виноградники были полностью вырублены.