Включение МегаФона в санкционный список США не отразится на абонентах сотовой компании

«Вчера в СМИ появилась информация о включении МегаФона в санкционный список США, соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65). Эти действия никак не отразятся на наших абонентах», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что включение в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в адрес МегаФона на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них.

«Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет. Тем не менее, мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в «черный» список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы», — отметили в МегаФоне.

Генеральная лицензия № 65 (GL 65) разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.