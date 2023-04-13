Включение МегаФона в санкционный список США не отразится на абонентах сотовой компании
Минфин США исключил из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи. Тем не менее, это никак не отразится на абонентах российской сотовой компании, сообщили газете «Ингушетия» в МегаФоне.
«Вчера в СМИ появилась информация о включении МегаФона в санкционный список США, соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65). Эти действия никак не отразятся на наших абонентах», — сказал собеседник издания.
Отмечается, что включение в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в адрес МегаФона на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них.
«Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет. Тем не менее, мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в «черный» список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы», — отметили в МегаФоне.
Генеральная лицензия № 65 (GL 65) разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.