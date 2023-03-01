Включенный в список террористов сельский депутат лишился поста в Ингушетии

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По представлению прокуратуры республики Барсукинский сельский совет досрочно прекратил полномочия депутата представительного органа муниципального образования села Барсуки в связи с утратой доверия.

Как отмечается в решении совета местного самоуправления, оказавшемся в распоряжении газеты «Ингушетия», на основании результатов открытого голосования принято решение уволить депутата за совершение конституционно-правовых нарушений, в связи с утратой доверия на основании п. 2 ч. 1 ст. 13.1 федерального закона от 25 декабря 2008 года и 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Решение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее прокуратура Назрановского района Ингушетии внесла представление на имя главы сельского поселения Барсуки с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена совета.

В 2020 году у депутата проводились обыски. В начале прошлого года он внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Его средства в банках заморожены.

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