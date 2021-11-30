Владелец дома в Магасе, где угарным газом отравились дети, не имел договора на техническое обслуживание
Специалисты считают, что причиной отравления бытовым газом детей в жилом доме в Магасе стала неисправность дымохода, сообщили газете «Ингушетия» в АО «Газпром газораспределение Назрань».
«Во вторник произошел несчастный случай, связанный с угарным газом в многоквартирном доме в Магасе на ул. Зязикова. В результате пострадали два человека, которых госпитализировали в срочном порядке в состоянии легкого отравления», — сказал представитель газовой компании.
По его данным, в ходе проверки установлено, что отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода. Кроме того, владелец дома не имел ни договора на техническое обслуживание, ни договора на поставку газа.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 12:07 во вторник в приемное отделение больницы с признаками отравления угарным газом поступили двое детей.