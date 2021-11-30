ЧП

Владелец дома в Магасе, где угарным газом отравились дети, не имел договора на техническое обслуживание

0

Специалисты считают, что причиной отравления бытовым газом детей в жилом доме в Магасе стала неисправность дымохода, сообщили газете «Ингушетия» в АО «Газпром газораспределение Назрань».

«Во вторник произошел несчастный случай, связанный с угарным газом в многоквартирном доме в Магасе на ул. Зязикова. В результате пострадали два человека, которых госпитализировали в срочном порядке в состоянии легкого отравления», — сказал представитель газовой компании.

По его данным, в ходе проверки установлено, что отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода. Кроме того, владелец дома не имел ни договора на техническое обслуживание, ни договора на поставку газа.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 12:07 во вторник в приемное отделение больницы с признаками отравления угарным газом поступили двое детей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии ответит в суде за наезд на пешехода и продажу наркотиков
30 лет назад состоялся референдум об образовании Ингушетии в составе России
По факту отравления угарным газом семьи в Ингушетии прокуратура организовала проверку
В Ингушетии до конца года откроют новые школу и два детских сада
«Самой лучшей на свете» маме посвятили свои рисунки учащиеся школы управления Росгвардии по Ингушетии
Прокуратура Ингушетии выяснит причину пожара в торгово-рыночном центре «Ангушт» в Назрани
Более 173 тыс. жителей Ингушетии привиты вторым компонентом вакцины от Covid-19
Власти Ингушетии к 2025 году планируют закрыть вопрос обеспечения жильем детей-сирот
В Малгобеке Ингушетии на благоустройство семи общественных территорий направили более 26 млн рублей
Путин заявил, что наличие у него права переизбираться в 2024 году стабилизирует ситуацию в России
В Ингушетии за минувшие сутки умер один человек, 86 новых случаев Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 