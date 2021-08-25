Владимир Путин наградил сенатора Белана Хамчиева орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил ингушского сенатора Белана Хамчиева орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного органа государственной власти Ингушетии награжден «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Напомним, Белан Хамчиев в пятерке лидеров кандидатов в депутаты Народного собрания от партии «Единая Россия» на предстоящих сентябрьских выборах. Ранее он награжден орденом Дружбы. Имеет Почетную грамоту и благодарность Президента России.
Родился сенатор 7 декабря 1960 года в станице Орджоникидзевская Сунженского района Чечено-Ингушской АССР (ныне — город Сунжа).
В 1984 году окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер», а в 1987-м — Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования по специальности «экономист-организатор», в 2003 году — Высшую школу экономики.
В 1999 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему «Пути совершенствования инвестиционной деятельности в российской экономике переходного периода». В 2012 году в Российском государственном аграрном заочном университете защитил диссертацию на тему «Стратегическое управление производством энергонасыщенных культур». Доктор экономических наук, профессор.
С 1984 года работал на сельскохозяйственных предприятиях Кировской области и Чечено-Ингушской АССР. После образования Ингушской Республики в составе России, 4 июня 1992 года, работал на различных должностях, в том числе — руководителем постпредства республики в Москве, председатель правительства региона.
Затем заместителем министра национальной политики Российской Федерации, замминистра сельского хозяйства страны, директором Департамента отраслевого развития Минсельхоза, занимал другие высокие должности.
В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы России V созыва по федеральному списку партии «Единая Россия», затем и VI созыва нижней палаты парламента. В сентябре 2016 года был избран депутатом Народного собрания Ингушетии VI созыва от партии «Единая Россия» (на непостоянной основе). 3 октября того же года наделен полномочиями члена Совета Федерации России.
Белан Хамчиев — действительный государственный советник Российской Федерации II класса, заслуженный экономист Ингушетии и заслуженный работник сельского хозяйства России.