Владимир Путин наградил сенатора Белана Хамчиева орденом Почета

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного органа государственной власти Ингушетии награжден «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Напомним, Белан Хамчиев в пятерке лидеров кандидатов в депутаты Народного собрания от партии «Единая Россия» на предстоящих сентябрьских выборах. Ранее он награжден орденом Дружбы. Имеет Почетную грамоту и благодарность Президента России.

Родился сенатор 7 декабря 1960 года в станице Орджоникидзевская Сунженского района Чечено-Ингушской АССР (ныне — город Сунжа).

В 1984 году окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер», а в 1987-м — Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования по специальности «экономист-организатор», в 2003 году — Высшую школу экономики.

В 1999 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему «Пути совершенствования инвестиционной деятельности в российской экономике переходного периода». В 2012 году в Российском государственном аграрном заочном университете защитил диссертацию на тему «Стратегическое управление производством энергонасыщенных культур». Доктор экономических наук, профессор.

С 1984 года работал на сельскохозяйственных предприятиях Кировской области и Чечено-Ингушской АССР. После образования Ингушской Республики в составе России, 4 июня 1992 года, работал на различных должностях, в том числе — руководителем постпредства республики в Москве, председатель правительства региона.

Затем заместителем министра национальной политики Российской Федерации, замминистра сельского хозяйства страны, директором Департамента отраслевого развития Минсельхоза, занимал другие высокие должности.

В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы России V созыва по федеральному списку партии «Единая Россия», затем и VI созыва нижней палаты парламента. В сентябре 2016 года был избран депутатом Народного собрания Ингушетии VI созыва от партии «Единая Россия» (на непостоянной основе). 3 октября того же года наделен полномочиями члена Совета Федерации России.

Белан Хамчиев — действительный государственный советник Российской Федерации II класса, заслуженный экономист Ингушетии и заслуженный работник сельского хозяйства России.