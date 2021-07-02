Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

Владимир Путин постановил произвести в августе-декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство России (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября этого года).

Также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство России и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Указом, опубликованным на сайте Кремля, установлено, что в случае, если единовременная выплата производится одному из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, она (выплата) осуществляется на каждого из них, получатели вправе обратиться в Пенсионный фонд России за назначением такой выплаты до 1 ноября текущего года.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты.