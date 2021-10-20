Указ

Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре текущего года

0
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября текущего года включительно.

В нормативном акте, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что высшие должностные лица субъектов России с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, «вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы»

Правительству России поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.

Также кабинету министров страны и главам регионов необходимо предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов, предоставление мер поддержки субъектам МСП и социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии ввели QR-коды о вакцинации от Covid-19
Калиматов раскритиковал подрядчика за вырубку деревьев при реконструкции театра юного зрителя
Региональный модельный центр дополнительного образования создадут в Ингушетии
В Ингушском госуниверситете прошел региональный этап Первой анатомической олимпиады
В Ингушетии не будут принуждать людей делать прививку против Covid-19
В Ингушетии переписано 31,5 тыс. человек
Артисты Ингушского ТЮЗа представили в Чебоксарах спектакль «В седой древности»
Бывший глава села Экажево попал под следствие за незаконное выделение земель
Ингушское землячество столицы России представило республику на фестивале «Дружная Москва»
Поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые книги
Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Главное

Яндекс.Метрика

 