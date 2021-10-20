Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре текущего года

В нормативном акте, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что высшие должностные лица субъектов России с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, «вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы»

Правительству России поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.

Также кабинету министров страны и главам регионов необходимо предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов, предоставление мер поддержки субъектам МСП и социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.