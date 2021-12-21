Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах России

Согласно закону, установлено общее для всех регионов наименование должности высшего должностного лица — «глава субъекта», а слово «президент» использовать запрещается.

Закон закрепил единый срок полномочий главы региона — пять лет (до настоящего времени срок их полномочий определялся регионом, но не мог превышать пяти лет). При этом снимается запрет для высшего должностного лица на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это было ранее предусмотрено действующим законодательством. Регионы сами будут решать вопрос о числе сроков, которые глава субъекта сможет занимать.

В соответствии с законом о публичной власти руководителем региона не может быть избрано лицо с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет, напоминает ТАСС.

Кроме того, название законодательного органа субъекта России, согласно закону, не может включать в себя словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.

Федеральный центр может участвовать в формировании органов исполнительной власти региона, отвечающих за сферы образования, здравоохранения, финансов и др. С профильными федеральными ведомствами будут согласовываться назначения кандидатов на должности руководителей соответствующих региональных министерств и структур или же их отставки. В дальнейшем изменения полномочий субъектов Федерации будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки.

Согласно закону срок предоставления отзывов руководством субъектов России на законопроекты совместного ведения с федеральным центром останется прежним — 30 дней (в редакции первого чтения общий срок рассмотрения регионами законопроекта предлагалось сократить до 15 дней). При этом регламентом Госдумы могут быть предусмотрены случаи, когда он сократится до 15 дней.

Также сенаторы и депутаты Госдумы от региона, избранные как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, смогут участвовать и выступать на заседаниях заксобрания своего субъекта.

Законопроект находился в совместном ведении регионов с федеральным центром, для его принятия была необходима поддержка не менее двух третей от 85 субъектов страны. Документ одобрило большинство российских регионов, в том числе — Народное собрание Ингушетии.