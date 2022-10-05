Владимир Путин подписал законы о вхождении новых регионов в состав России
Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. Документы опубликованы на портале правовой информации.
В состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%, напоминает РИА Новости.
Также опубликованы указы о назначении Леонида Пасечника временно исполняющим обязанности главы ЛНР, Дениса Пушилина — ДНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — Херсонской. Все они будут временно руководить регионами до вступления в должность избранного главы.
Президент России 30 сентября подписал с главами этих территориальных образований договоры о принятии регионов в состав федерации, а Конституционный суд признал эти соглашения соответствующими Основному закону.