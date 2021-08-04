Владимир Путин поздравил борца греко-римского стиля Мусу Евлоева с победой на Олимпиаде в Токио

«Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа — отличный подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране. Молодец! Так держать!», — говорится в поздравлении.

Напомним, 3 августа ингушский борец победил Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

Мусе Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира и Европы, победителем и призером российских и международных турниров.