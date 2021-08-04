Поздравление

Владимир Путин поздравил борца греко-римского стиля Мусу Евлоева с победой на Олимпиаде в Токио

0
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил борца Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа — отличный подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране. Молодец! Так держать!», — говорится в поздравлении.

Напомним, 3 августа ингушский борец победил Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

Мусе Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира и Европы, победителем и призером российских и международных турниров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
43 тыс. туристов посетило Ингушетию за 6 месяцев текущего года
Два дополнительных отделения для больных Covid-19 открыты в Ингушетии
Мотострелковая дивизия, дислоцированная в Ингушетии, одной из первых в России получит обновленную версию БТР-82
Олимпийские чемпионы Ингушетии поблагодарили Мусу Евлоева за подаренный народу праздник
Жителя Ингушетии уличили в перевозке членов бандподполья и снабжении их продуктами
Илезов считает успех Евлоева на Олимпиаде наградой за безграничную волю к победе
Власти объяснили причину перебоев с водой в Сунженском районе Ингушетии
Ингушский краеведческий музей получил в дар альбом со старыми марками
Минкультуры Ингушетии окажет поддержку студенту Сибирского государственного института искусств Мовлатгирею Костоеву
Муса Евлоев оправдал свой народный статус «ингушского танка» — Калиматов

Главное

Яндекс.Метрика

 