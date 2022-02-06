Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с открытием «золотого» счета российской команды

«От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — отметил Путин.

Глава государства убежден, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех российских олимпийцев.

«Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!», — подчеркнул Путин.

Напомним, 6 февраля Александр Большунов выиграл скиатлон на Играх в Пекине и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Вторую позицию пьедестала занял его товарищ по олимпийской сборной Денис Спицов.

Благодаря этому триумфу в активе россиян теперь одно золото, два серебра и бронза. Российская команда на третьем месте в медальном зачете, впереди Норвегия и Швеция.