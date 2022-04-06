Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем труженицу тыла ВОВ из Ингушетии

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Сотрудники администрации города воинской славы Малгобека поздравили с 90-летним юбилеем труженицу тыла ВОВ Айшет Зариеву, а также передали поздравительную открытку от имени Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Свой 90-летний юбилей отметила Айшет Зариева. В связи с этим знаменательным событием по поручению мэра Муссы Галаева именинницу поздравили сотрудники социального отдела администрации города. С теплыми и добрыми пожеланиями вручили юбилярше поздравительную открытку от имени Президента России Владимира Путина, фруктовую корзину, пожелали ей здоровья, долголетия и бодрости духа, почтенных лет», — говорится в сообщении.

24 февраля 2007 года президент Ингушетии Мурат Зязиков и председатель Народного собрания республики Махмуд Сакалов обратились к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». Кроме руководителей региона, данное обращение подписали общественные организации, творческие союзы, духовенство. Идею руководства Ингушетии также поддержал и участник боевых действий за Малгобек, народный артист СССР Владимир Этуш.

8 октября 2007 года в память о мужестве, стойкости, героизме, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны, Указом Президента Российской Федерации Малгобеку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

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