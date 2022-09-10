Владимир Путин призвал россиян принять активное участие в выборах

«11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надёжная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал Путин, обращаясь к россиянам.

Напомним, 11 сентября текущего года в России пройдет Единый день голосования. Граждане страны будут избирать: руководителей субъектов (14 — посредством прямого голосования, 1 — голосованием в парламенте); депутатов законодательных органов в 6 регионах; городские советы и городские думы (11 субъектов) и депутатов в муниципалитетах Москвы и других столицах регионов.

Между тем, киберволонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в соцсетях более 4,2 тыс. недостоверных публикаций о проходящих в России выборах. Об этом сообщила сегодня директор лиги, член Общественной палаты страны Екатерина Мизулина в ходе брифинга, пишет газета «Известия».

По ее словам, больше всего ложной информации распространяется по голосованию в Удмуртии, Ярославской, Псковской областях и Москве.

«Фейков меньше, чем в прошлом году, дезинформаторы заняты другой темой: специальной военной операцией на Украине. Мониторинг продолжается, завтра будут другие цифры», — отметила она.

Мизулина добавила, что уже появляются фейки про дистанционное электронное голосование.

Как она обратила внимание, данные мониторинга распространения информации о выборах 2022 года свидетельствуют о том, что иностранные государства продолжают прямое вмешательство в выборы в России, манипулирование сознанием граждан.

Мизулина выразила надежду, что правовую оценку данным действиям дадут правоохранительные органы.