Владимир Путин проводит в Сочи двустороннюю встречу с Ильхамом Алиевым

«Началась только что беседа Президента Путина с Президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По ее завершении будем ожидать встречу Путина, Алиева и (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна», — цитирует Пескова ТАСС.

После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном, уточнил представитель Кремля.

На повестке дня, по его словам, будет продолжение урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсуждение экономических и транспортных связей в регионе, их разблокирование. Это та важная задача, которая зафиксирована в совместном заявлении лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года, напомнил Песков.