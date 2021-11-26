Политика

Владимир Путин проводит в Сочи двустороннюю встречу с Ильхамом Алиевым

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Двухсторонние переговоры Президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева начались в Сочи. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Началась только что беседа Президента Путина с Президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По ее завершении будем ожидать встречу Путина, Алиева и (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна», — цитирует Пескова ТАСС.

После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном, уточнил представитель Кремля.

На повестке дня, по его словам, будет продолжение урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсуждение экономических и транспортных связей в регионе, их разблокирование. Это та важная задача, которая зафиксирована в совместном заявлении лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года, напомнил Песков.

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