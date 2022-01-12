Пандемия

Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели до нового удара пандемии

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Президент России Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства.

Так он отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса и его нового штамма «омикрон», отмечает ТАСС.

Путин считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне ковида во всех регионах страны.

«Для того чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом витке», — подчеркнул Президент.

«Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь — это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому (росту заболеваемости ковидом) готовыми», — объяснил глава государства.

Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами Российской Федерации».

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