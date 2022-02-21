Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил о признании независимости Донбасса

Путин отметил, что «ситуация на Донбассе приобрела острый, критический характер». Он напомнил о том, что этот регион — исторически российская земля, а сама «Украина (как государство — ред.) возникла в результате большевистской политики».

Президент напомнил, как Россия поддерживала Украину с 1991 года (после развала СССР — ред.), в экономическом плане, но эту политику, направленную на сближение, в соседнем государстве не оценили, ориентируясь на Запад.

Суверенитет Украины продали их же политики, страна «на внешнем управлении» и стремиться в НАТО, создавая реальную угрозу существования России, заявил Путин. Поэтому России, учитывая это, по его словам, ничего не остается, как признать ДНР и ЛНР, чтобы не гибли и не страдали жители Донбасса, поскольку в этой стране они «чужие».

«В этой связи, считаю необходимо принять незамедлительное решение о признание ДНР и ЛНР», — подчеркнул Президент.

Соответствующие документы подписаны в Кремле Путиным, Пушилиным и Пасечником.

Напомним, сегодня глава государства провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР.

Ранее с просьбой признать независимость республик к российскому лидеру обратились депутаты Госдумы, а сегодня, 21 февраля, главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, отмечает РИА Новости.

Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.

Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.

Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.