Владимир Путин заявил, что экономические показатели России превзошли ожидания

Глава государства отметил, что результаты превосходят ожидаемые и прогнозируемые значения.

Председатель правительства, в свою очередь, подчеркнул, что экономика России продолжает свое восстановление несмотря на санкции и препятствия. Он отметил, что в течение пяти месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%, а майские показатели достигли 5,4%. Мишустин добавил, что правительство уверено в том, что при отсутствии непредвиденных обстоятельств, к концу года рост ВВП превысит 2%. Он также заметил, что в качестве двигателя роста выступает обрабатывающая промышленность.

По данным премьера, инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция не превысит 5%. Уровень безработицы в стране составил 3,1-3,2%.

Также, по словам Мишустина процесс реализации нацпроектов продвигается успешно, и показатели достижения составляют 98,95%.

«Например, количество вновь созданных субъектов малых и средних предприятий по плановому значению было 1062, а фактическое значение за первое полугодие 2023 года 1453 — это уже гораздо больше. Самозанятые: рост тоже большой. Количество сервисов, реализованных на цифровых платформах. И так далее», — цитирует премьера пресс-служба правительства России.

Мигустин отметил, что основные направления реализации нацпроектов, такие как экология, демография, здравоохранение и культура, являются приоритетными для общества. Они являются основным инструментом для достижения национальных целей развития, включая поручения, полученные от Президента России.