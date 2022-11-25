Владимиру Путину доверяют почти 79% россиян

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,7% участников опроса (плюс 0,7 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности Президента составил 75% (плюс 1,3 п. п. за неделю)», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Деятельность правительства России одобряют 49,1% опрошенных (плюс 0,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов (плюс 0,6 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62% (плюс 0,7 п. п. за неделю).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,7% (плюс 0,6 п. п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 31,9% (минус 0,2 п. п. за неделю), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,7% (плюс 0,1 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,5% (минус 0,5 п. п. за неделю).

Уровень поддержки «Единой России» составил 38,8% (плюс 0,3 п. п. за неделю), КПРФ — 10,7% (плюс 0,3 п. п.), «Новых людей» — 4,7% (минус 0,1 п. п. за неделю), ЛДПР — 8,9% (без изменений), «Справедливой России — За правду» — 5,6% (без изменений).

Опрос проводился с 14 по 20 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.