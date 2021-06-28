Власти Джейрахского района Ингушетии будут ежедневно проверять состояние флагов на Столовой горе

Как сообщил глава района Ахмед Льянов, проход и проезд туристов и гостей в сторону горы Мят-Лоам будет осуществляться только с уведомлением сотрудников службы поисково-спасательного отряда «Армхи» и администрации Джейрахского района.

Ежегодно на вершину Мят-Лоам отправляется множество туристов из всех регионов России. В ясную солнечную погоду с нее открывается волшебная панорама Кавказского хребта и окружающих долин.