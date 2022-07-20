Правопорядок

Власти города Назрани Ингушетии актуализировали проблему отсутствия документаций на домовладения

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Власти города Назрани вновь актуализировали проблему отсутствия документаций на домовладения. В этот раз специалисты мэрии по данному направлению посетили жителей Насыр-Кортского административного округа в районе новостроек, проверяя наличие у них соответствующих документов.

«Практика показывает, что, имея документы на земельный участок, люди не спешат оформлять домовладения. Однако, как не раз подчеркивалось, для участия в федеральных целевых программах и проведения работ за счёт бюджетных средств обязательно необходимо наличие документации как на участок, так и на домовладение», — сказал газете «Ингушетия» представитель мэрии города.

По его словам, не меньшую головную боль доставляют и случаи самовольных подключений граждан к коммунальным сетям, что впоследствии может привести к опасным ситуациям: пожару, утечке газа и другим.

Муниципальные власти Назрани намерены исправить текущее положение дел путем мотивирования граждан оформлять свои домовладения. Для этих целей упрощен порядок оформления документации, оказывается полное содействие жителям, изъявившим желание оформить домовладение и участок.

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