Выборы

Власти города Назрани Ингушетии будут взаимодействовать с полицейскими в ходе сентябрьских выборов

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Обеспечение безопасного проведения грядущих парламентских выборов стало предметом обсуждения на встрече градоначальника Назрани Урусхана Евлоева с начальником ГОВД города Мурадом Гадаборшевым.

В ходе разговора, состоявшегося в мэрии Назрани, стороны отметили необходимость тесного взаимодействия в ходе предстоящего общественно-политического мероприятия, которое состоится в сентябре текущего года.

Евлоев подчеркнул, что для обеспечения прозрачности голосования на каждом избирательном участке нужно оборудовать камеры видеонаблюдения, что выборы необходимо соотнести с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, а потому они должны пройти с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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