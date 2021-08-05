Власти города Назрани Ингушетии будут взаимодействовать с полицейскими в ходе сентябрьских выборов

В ходе разговора, состоявшегося в мэрии Назрани, стороны отметили необходимость тесного взаимодействия в ходе предстоящего общественно-политического мероприятия, которое состоится в сентябре текущего года.

Евлоев подчеркнул, что для обеспечения прозрачности голосования на каждом избирательном участке нужно оборудовать камеры видеонаблюдения, что выборы необходимо соотнести с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, а потому они должны пройти с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.