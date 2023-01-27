Муниципалитет

Власти города Назрани Ингушетии предотвратили незаконную стройку во дворе МКД

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Мэрия города Назрани Ингушетии предотвратила несанкционированную стройку по улице Новая во дворе многоквартирного дома, на участке отведенном для детской площадки.

На месте, где уже была вырыта траншея под фундамент, побывали руководство центрального административного округа с представителями ОМВД по городу. С привлечением спецтехники проведена работа по выравниванию верхнего слоя и ликвидации последствий начала работ, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев поручил ответственным должностным лицам провести проверку на выявление подобных фактов по всему городу.

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