Власти города Назрани Ингушетии предотвратили незаконную стройку во дворе МКД

На месте, где уже была вырыта траншея под фундамент, побывали руководство центрального административного округа с представителями ОМВД по городу. С привлечением спецтехники проведена работа по выравниванию верхнего слоя и ликвидации последствий начала работ, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев поручил ответственным должностным лицам провести проверку на выявление подобных фактов по всему городу.