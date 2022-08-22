Власти города Сунжи Ингушетии устраняют крупный прорыв трубопровода

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Мэрия города Сунжа проводит обследование водопроводной сети для выявления утечек питьевой воды и их оперативной ликвидации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«В результате обследования на окраине населенного пункта обнаружен заболоченный участок. Считалось, что накопление воды в данной местности происходило за счёт схода дождевых вод с холмов», — рассказали в мэрии.

Но все оказалось не так. Бригада водоканала выяснила, что потеря живительной влаги на упомянутой территории наблюдается аж с 2006 года. Такого объема хватило бы для обеспечения водоснабжением жителей четырех улиц.

Коммунальщики незамедлительно начали работы по устранению крупного прорыва и утечки. Подключение новой линии завершат в течение двух рабочих дней.

Муниципальные власти уверен, что проведенные комплексные работы позволят сократить потери в сетях и решить проблему с подачей водоснабжения на участках города, где нет воды.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что власти республики закупили новый насос для замены старого на территории известного в Сунже родника «Башня». Работы уже завершены, подача питьевой воды возобновлена.

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