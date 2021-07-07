Власти и общественники Ингушетии не оставят без внимания многодетные семьи 8 июля

«Ежегодно, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности. В Ингушетии праздник этот очень любят. Большие семьи, где воспитывается по 8-15 детей не редкость у нас. Много мероприятий проводится в городах и населенных пунктах. В библиотеках проходят книжные выставки, приуроченные к празднику, на которых представляются материалы, освещающие историю праздника и всесторонне раскрывающие тему семьи, семейных ценностей, воспитание детей, быт ингушского народа, древние обычаи и традиции», — сказала Амерханова.

Также, по ее словам, торжественное мероприятие проходит в Доме ветеранов сельского поселения Сурхахи Назрановского района. Среди приглашенных семейные пары прожившие долгую и счастливую жизнь, завоевавшие известность и уважение среди жителей республики крепостью семейных уз, имеющие заслуги в профессиональной деятельности и, воспитавшие детей достойными членами, матери и вдовы правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга.

«Всем семейным парам вручается награда «За любовь и верность», цветы и подарки. Мероприятие проводят совместно Минтруд Ингушетии и региональное отделение «ВОД «Матери России». Праздничное мероприятие украшает концертная программа. Но пандемия внесла свои коррективы, и в этом году все получат свои поздравления и подарки на дому», — отметила Амерханова.

«Пусть крепнет и процветает каждая семья. Мира и добра всем», — пожелала она.