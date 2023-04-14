Власти Ингушетии анонсировали строительство завода по производству трансформаторов за 1 млрд руб.

«В текущем году начнется реализация нового для Ингушетии инвестпроекта. Речь идет о первом заводе по производству трансформаторов ООО «Электрощит», стоимость которого составляет 1 млрд рублей. Его запуск позволит нам в будущем создать до 150 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет республики и инвестиционную привлекательность региона», — цитирует министра пресс-служба руководителя региона.

Дорджиев отметил, что строительство завода будет вестись на территории промышленно-инвестиционной площадки в Карабулаке. Предполагается, что его производственные мощности будут составлять до 5 тыс. трансформаторов в год. После выхода на проектную мощность инвестор планирует поставлять продукцию не только в субъекты Российской Федерации, но также и страны СНГ, а кроме того, в страны Ближнего Востока — Турцию, Иран, Ирак.

Как отметил Глава Ингушетии, создание комфортного инвестиционного климата, льготных программ позволило властям привлечь новых инвесторов в республику.

«На достигнутом нельзя останавливаться. Особенно сейчас, в период санкционного давления, мы обязаны развивать собственные производства, которые позволят нам не только обеспечить себя необходимой продукцией, но также и регионы России. Инвестиционный портфель республики должен расти ежегодно», — заявил Калиматов.

По данным руководителя региона, в составе промышленного комплекса республики функционируют около 600 средних и малых предприятий, в которых задействованы более 25 тыс. человек, или 14,2% трудоспособного населения региона. У Ингушетии сложилась очень хорошая динамика. По итогам 2022 года показатель индекса промышленного производства увеличился на 10,8% по отношению к 2021 году. Увеличение наблюдалось и в сфере обрабатывающего производства, обороты будут только наращиваться.