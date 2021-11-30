Власти Ингушетии к 2025 году планируют закрыть вопрос обеспечения жильем детей-сирот

«По поручению министерства просвещения России разработан проект поэтапной программы, в рамках которого для достижения показателя ликвидации очередности необходимо более 1 млрд рублей. Это объем средств из федерального бюджета на 2021 — 2024 годы — 190 967,0 тыс. руб., а также объем средств республиканского бюджета — 10 064,8 тыс. руб. Дополнительная потребность составляет 863 806, 9 тыс. руб.», — отметила министр.

По словам Боковой, проект одобрен министерством просвещения и направлен на согласование в республиканское правительство.

Калиматов поручил министру образования держать данный вопрос на постоянном контроле.

«Дети-сироты — это самая уязвимая, самая ущемленная часть нашего общества. Это наши дети, которым мы должны уделять максимальное внимание, чтобы они не чувствовали себя никому не нужными. Они и так лишены самых важных в своей жизни людей — родителей, чью любовь им никто не заменит, так надо создать им хотя бы нормальные условия, чтобы они могли достойно устроиться в жизни», — подчеркнул Глава региона.

На сегодняшний день в Ингушетии 1268 человек имеют право на получение жилья.

«В соответствии с заключенным дополнительным соглашением в 2021 году всего предусмотрено на приобретение 43-х жилых помещений 45 938,8 тыс. рублей (из федерального бюджета — 43 641,9 тыс. руб.). В этом году на основании проведенных конкурсных мероприятий, заключено 10 контрактов на сумму 10 683,6 тыс. руб.», — пояснила ситуацию министр образования.

Бокова уточнила, что уже приобретено 5 однокомнатных квартир в городе Малгобеке на сумму 5 341,8 тыс. руб. и 5 квартир на сумму 5 341,8 тыс. руб. готовятся к проверке межведомственной комиссией.

«Итого, на текущее время необходимо приобрести 33 однокомнатных квартир на сумму 35255,88 тыс. руб.», — подытожила она.

Следует отметить, что норма предоставления социального жилья не должна быть ниже 33 кв. метров, а площадь однокомнатных квартир, строящихся в республике, намного превышает площадь жилья, предназначенного для приобретения. Это — одна из причин того, что вопрос обеспечения детей-сирот жильем не решается в установленные сроки.

Вторая причина — показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Приказом Минстроя России в 2021 году стоимость квадратного метра жилья в Ингушетии составляет 32,4 тыс. рублей. Это не соответствуют реальным ценам на первичном и вторичном рынках жилья.