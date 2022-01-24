Власти Ингушетии компенсируют рост тарифов на ЖКУ социально незащищенным гражданам

«Да, рост планируется. Речь идет о доведении тарифов ресурсоснабжающих организаций до экономически обоснованных — в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции. Данная мера связана с политикой совершенствования тарифного регулирования. При этом предполагается компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан», — сказал Сластенин.

По его словам, тарифы планируется устанавливать исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры республики, которые будут реализовываться, в том числе, в рамках федеральных и региональных программ.

«Для решения данной проблемы правительством РФ было поручено проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Данные меры, в том числе, предусмотрены и в программе устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Республики Ингушетия», — добавил председатель правительства региона.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года Ингушетии, Дагестану и Северной Осетии выделят в общей сложности 7,5 млрд рублей на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. При этом регионы должны установить с 1 июля 2022 года экономически обоснованные тарифы для юридических лиц и поэтапно довести плату граждан за услуги ЖКХ до экономически обоснованного уровня.

По состоянию на ноябрь 2021 года уровень оплаты коммунальных услуг в Ингушетии составлял 64,5%. До 2024 года планируется увеличить собираемость платежей за коммунальные услуги на территории республики до уровня не менее 90%. По истечении 2026 года — не ниже среднероссийского уровня.