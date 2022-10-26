Власти Ингушетии ликвидируют «двухсменку» в высокогорном селе Ольгети

«Возведенная в высокогорном селе Ольгети новая школа рассчитана на 250 мест. Заказчиком объекта выступило министерства строительства республики. Трехэтажное здание начали строить в 2021 году по нацпроекту «Образование», — сказал представитель Минстроя.

По его информации, общая площадь объекта с прилегающей территорией — 3,5 тыс. кв. м. Во дворе обустроены игровые зоны для разных возрастов, спортплощадки с резиновым покрытием, имеется аварийный въезд и выезд для спецтехники экстренных служб, проведено озеленение. Предусмотрена отдельная баскетбольная площадка. В учебном заведении 30 кабинетов, практические лаборатории, спортивный и актовый залы, столовая на 100 человек. Общеобразовательное учреждение построено из местного кирпича по требованию руководителя региона. Объект практически готов к вводу в эксплуатацию.

Напомним, в горном селе проживают около 400 человек. Дети обучаются в две смены в маленькой одноэтажной школе, построенной 20 лет назад, в 11 классах свыше 160 детей, а кабинетов всего девять. В новом здании созданы все условия для организации односменного режима обучения учащихся.