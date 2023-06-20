Последствия стихии

Власти Ингушетии ликвидируют последствия непогоды

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Город Сунжа, ул Энгельса

В Ингушетии ликвидируют последствия обильных осадков и шквалистого ветра, в результате которых повалены деревья, оборваны линии электропередачи, затоплены подвалы и дома, доложил Главе региона Махмуд-Али Калиматову и. о. председателя правительства республики Магомед Евлоев.

«Сейчас все ответственные службы и ведомства республики занимаются ликвидацией последствий непогоды», — приводит слова Евлоева пресс-служба Главы и правительства региона.

Как отметил руководитель правительства, ливень стал причиной усложнения ситуации с подачей питьевой воды в республике. Практически отсутствует водоснабжение в Малгобекском районе, во втором микрорайоне Малгобека, части города Сунжи и на некоторых улицах Назрани.

«Основная причина — это нарушение работы из-за непогоды линий электропередачи и трансформаторов, которые питают объекты подачи воды. В данном случае, если говорить пообъектно, в Кантышевском водозаборе из-за падения деревьев произошел обрыв проводов. В Сунже, где у нас находятся 8 скважин, замыкание произошло в проводах и вышел из строя трансформатор, в Назрани из-за молнии или других причин меняют вставки в трансформаторе», — отметил Евлоев.

По его данным, произошла авария на большой магистрали между сельским поселением Троицкое и городом Сунжа. На месте работает аварийная служба по ликвидации аварии для восстановления водоснабжения.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что ответственным службам необходимо мобилизовать все доступные ресурсы и принять неотложные меры для устранения последствий непогоды.

«Эти проблемы не являются просто проблемами людей, они носят системный характер и требуют незамедлительного решения со стороны ответственных чиновников и служб. Мы должны осознать, что непогода может вызвать серьезные нарушения в функционировании городской инфраструктуры и повлиять на жизнь и благополучие нашего населения. Отсутствие электро- и водоснабжения может привести к неудовлетворительным условиям жизни, затруднить выполнение повседневных задач и даже создать угрозу для здоровья и безопасности людей», — заявил Глава республики.

Ранее пресс-служба республиканского МЧС сообщала газете «Ингушетия» о подтоплении более 60 частных домовладений в Ингушетии, основной удар стихии пришелся на город Сунжа.

 

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