Власти Ингушетии на ликвидацию безработицы направят свыше 269 млн рублей

«В 2022 году Минтруд для снижения уровня безработицы и бедности заключит около 4 тыс. социальных контрактов на общую сумму 269,6 млн рублей. Подобная программа соцконтрактов в 2021 году снизила уровень безработицы, который на сегодня составляет 15,2%», — говорится в сообщении.

В 2021 году власти Ингушетии на 56% перевыполнили план по заключению социальных контрактов, общий охват составил 17 тыс. 441 человек, а кассовое исполнение в 2021 году — 211, 86 млн рублей.

Государственная социальная помощь на основе соцконтракта малоимущим оказывается по четырем направлениям: содействие в поиске работы, развитие и ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и преодоление трудной жизненной ситуации.