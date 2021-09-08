Власти Ингушетии нацелены на решение проблем сотен семей, живущих в вагончиках

«Конечно, есть другие проблемы, требующие к себе особого внимания со стороны властей, они решаются, но в первоочередном порядке будем помогать бедным семьям, проживающим в вагончиках», — сказал руководитель субъекта.

По его словам, именно таких остро нуждающихся в господдержке семей в регионе более 780.

Он заявил, что намерен обратиться к федеральным властям за содействием в разрешении этой сложной ситуации.

На совещании в Магасе в 2019 году Калиматов попросил министра труда России Максима Топилина посодействовать в оказании дополнительной помощи малоимущим многодетным семьям Ингушетии. Глава региона счёл необходимым включить республику в перечень субъектов, в отношении которых будет осуществляться софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Республиканские власти осознают, что одними пособиями невозможно добиться роста благосостояния населения, снижения уровня бедности. Избавление от нищеты в значительной степени зависит от обеспечения стабильного экономического роста. Поэтому будут создавать новые рабочие места, повышать инвестиционную привлекательность республики, реанимировать простаивающие предприятия, поддерживать малый бизнес.