Власти Ингушетии надеются, что депутаты обновленного парламента принесут новые идеи
В новый состав парламента республики вошли профессионально подготовленные молодые люди, заявил известный юрист, советник Главы Ингушетии Исса Костоев. Он надеется, что молодые депутаты принесут новые идеи и обновление работы законодательного органа.
«Большое число из 32 депутатов Народного собрания — молодые люди, профессионально подготовленные. Имею в виду их занятия, образование. Есть надежда, что они принесут новые идеи, устремление, обновление работы парламента», — заявил Костоев.
При этом советник руководителя региона признался, что номинальные функции, которые отводит себе заксобрание региона, ему никогда не нравились.
«Это никуда не годится. Парламент должен более активно участвовать в общественно-политической и социально-экономической жизни республики. Мимо парламента не должен решаться ни один вопрос. Они должны вникать во все вопросы, которые касаются нашего населения», — считает Костоев.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», по итогам выборов 27 мандатов в региональном парламенте у «Единой России», три места у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», остальные два мандата у ЛДПР. Как заявлял газете Глава региона Махмуд-Али Калиматов, восемь действующих депутатов сохранят места в местном заксобрании.
«Единая Россия» победила на выборах в ингушский парламент с результатом более 82% голосов. Единоросс, исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Татриев победил на выборах депутатов Госдумы от республики.