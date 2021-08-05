Власти Ингушетии намерены готовить учащихся ГКК к военной службе на море

Калиматов считает, что в Ингушетии недостаточно ведется работа по популяризации военных профессий. «У нас мало молодых людей, желающих связать свои дальнейшие планы с военной карьерой, а это упущенные возможности. И если в сухопутных войсках мы как-то задействованы, то нас практически нет в небе и на море», — отметил он.

По его словам, власти региона предпринимают в этом направлении дополнительные шаги. Так, для реализации одного из этапов подготовки к морской службе на территории Горского кадетского корпуса строится бассейн для плавания.

Вопрос со специалистами Минобороны по подготовке к морской службе практически решен. На следующей неделе они совместно с Минспорта Ингушетии выедут в ГКК для осмотра бассейна и ознакомления с другими условиями образовательного учреждения, а также определятся с расписанием занятий.

«Нам нужно расширять свои возможности, дать подрастающему поколению больше шансов реализовать себя в разных сферах, в том числе и в военной профессии, которая у ингушей всегда была в большом почете», — подчеркнул Калиматов.

Также на встрече говорилось об участии Троицкого гарнизона 58-й армии ЮВО в ежегодном Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Как было отмечено, вопрос остается открытым из-за ежедневного ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.