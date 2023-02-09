Власти Ингушетии намерены поднять индекс промпроизводства до 15%

Он отметил, что есть неосвоенные еще промышленные производственные площадки, порядка 70% земельных участков в регионе пока свободны. Также создается необходимая база для роста промышленности за счет инвестиций. Хорошее инвестиционное и налоговое законодательство, дешевая рабочая сила, развитая система подготовки кадров, образования и дают необходимый эффект.

«Проведена работа по снижению коррупционных рисков, и это в опросах констатируют и сами предприниматели. Все это является серьезным драйвером, стимулом для привлечения дополнительных средств. Если сбудутся все наши планы и планы инвесторов, то до 15 % индекс промышленного производства мы гарантированно сможем поднять. Конечно, следует брать во внимание и случайные факторы, которые трудно заранее прогнозировать и которые чаще всего связаны с макроэкономикой. Но, думаю, что сохранить нынешнюю динамику с последующим ростом у нас получится», — заявил Калиматов.

К примеру, по его словам, для расширения производства агрокомбинату «Сунжа» не хватает энергетических мощностей. Но в декабре текущего года будет открыта подстанция «Тихая», которая обеспечит электроэнергией не только агрокомплекс, но и порядка 60 МВт станет выделяться на нужды региона.

Часть стройматериалов в Ингушетию завозят из соседних субъектов, поэтому в регионе заинтересованы в развитии этой отрасли.

Как ранее сообщалось, в текущем году в республике планируют ввести в строй завод по производству тротуарной брусчатки и газобетонных блоков в городе Карабулаке, а также строительный комбинат «Неон».

Кроме того, планируется возродить предприятие «Гиперпресс» по производству облицовочного кирпича и тротуарной плитки.