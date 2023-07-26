Производство

Власти Ингушетии намерены реанимировать ГУП «Кавдоломит»

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Власти Ингушетии намерены реанимировать государственное унитарное предприятие «Кавдоломит», расположенный в горном Джейрахском районе региона, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Еще в начале 2023 года мы включили это предприятие в прорывной проект создания индустриального парка «Джейрах». В соцсетях распространяется информация о том, что якобы ГУП «Кавдоломит» признан банкротом, а его имущество будет продано частным лицам. Да, последние годы предприятие стало нерентабельным. Но его имущество принадлежит правительству региона и речи о его продаже быть не может», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, «Кавдоломит» имеет особое значение в рамках реализации прорывного проекта по созданию индустриального парка «Джейрах». Это предприятие обладает значительными ресурсами и возможностями для развития в рамках данного проекта, что может привести к созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и стимулированию экономического роста в регионе.

«Важно понимать, что сохранение и развитие предприятий в государственной собственности является стратегическим интересом для нашей республики. Это дает нам контроль над ключевыми отраслями экономики и возможность обеспечивать их устойчивое и эффективное функционирование в интересах нашего населения», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что якобы ГУП «Кавдоломит» признан банкротом, а его имущество, которое включает в себя два здания — механизированный птичник 1984 года постройки площадью 1180,9 квадратных метров и блок подсобного хозяйства с мастерскими 1978 года площадью 865 квадратов, будут проданы частным лицам, напомнили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомним, что индустриальный парк «Джейрах» будет занимать площадь в 31 га, а годовой объем производимой продукции предприятий парка, в том числе и ГУПа «Кавдоломит», составит 236 тыс. тонн изделий из доломита в год. В рамках проекта планируется создание 50 новых рабочих мест.

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