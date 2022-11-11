Технологии

Власти Ингушетии намерены создать IТ-парк «Орион» имени Героя России Адама Хамхоева

0

 

Власти Ингушетии намерены создать в республике первый IТ-парк «Орион», который будет носить имя Героя России Адама Хамхоева, командира десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Парк создается нами для локализации участников IТ-кластера региона, в частности, резидентов «Центра инновационных разработок». Они сейчас совместно реализуют проект по разработке беспилотника «Эрзи» на основе, созданного ингушским изобретателем, нового однотактного двигателя внутреннего сгорания», — написал Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что строительство инновационной площадки позволит обеспечить максимально благоприятные условия для эффективных IТ-разработок как стартап-проектам, так и крупными IТ-компаниям на всех стадиях: от идеи и проектирования до создания и внедрения конечного инновационного продукта.

Стоимость проекта, который входит в модель экономического развития республики, составит порядка 800 млн рублей при участии АО «Кавказ.РФ», отметили в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии. 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Миннаце Ингушетии провели «круглый стол» с участием представителей национально-культурных объединений
В музее ИЗО Ингушетии пройдет выставка изделий Асият и Фатимы Хаматхановых
В военкомате города Малгобека Ингушетии состоялась встреча с призывниками
В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму
В селе Троицкое Ингушетии заасфальтируют дороги, ведущие к новым образовательным учреждениям
В столице Ингушетии созданы социальные паспорта семей мобилизованных
В Ингушетии будут судить двух иностранцев за попытку сбыть героин
20 тонн гуманитарного груза отправили из Ингушетии участникам СВО
В администрации Главы Ингушетии обсудили вопросы проведения осенней призывной компании
Студенты Назрановского агротехникума проходят практику в Ингушском РСЦ
Ингушетия запустит производство облегченного кирпича

Главное

Яндекс.Метрика

 