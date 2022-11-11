Власти Ингушетии намерены создать IТ-парк «Орион» имени Героя России Адама Хамхоева

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Парк создается нами для локализации участников IТ-кластера региона, в частности, резидентов «Центра инновационных разработок». Они сейчас совместно реализуют проект по разработке беспилотника «Эрзи» на основе, созданного ингушским изобретателем, нового однотактного двигателя внутреннего сгорания», — написал Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что строительство инновационной площадки позволит обеспечить максимально благоприятные условия для эффективных IТ-разработок как стартап-проектам, так и крупными IТ-компаниям на всех стадиях: от идеи и проектирования до создания и внедрения конечного инновационного продукта.

Стоимость проекта, который входит в модель экономического развития республики, составит порядка 800 млн рублей при участии АО «Кавказ.РФ», отметили в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии.