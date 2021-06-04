Власти Ингушетии намерены ужесточить штрафы в отношении нарушителей природоохранного законодательства

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии — и. о. вице-премьера Магомеда Евлоева, большинство нарушений приходится на прибрежные полосы и русла рек Сунжи (на территории Магаса и сельского поселения Экажево) и Назранки (в Назрани). Оба водных объекта находятся в ведении муниципальных образований и подлежат федеральному государственному экологическому надзору.

В результате высыпания подрядными строительными организациями большого количества строительных отходов и грунта на прибрежной территории реки Сунжи в границах Магаса, а также в районе въездного моста в столицу и на границе Экажево перекрывается и уничтожается плодородный слой почвы. Кроме того, на земельном участке, расположенном на берегу Назранки, ведется незаконное строительство объекта, возведение которого нарушает почвенный покров — при выкапывании траншеи экскаватором земля перемешивается с грунтом. Вдобавок к этому на береговой полосе данной реки отсыпана дорога из грунта вперемешку с песчано-гравийной смесью и строительными отходами. Здесь же местными жителями в целях расширения своего участка произведен отвал из глины.

«Предыстория такова: годами ранее были выданы незаконные разрешения на оформление собственности и приватизацию земель в границах водоохранных зон. Таким образом, необходимо возобновление работы по анализу данных документов и передачи их в следственные органы», — отметил Евлоев.

Ранее глав правительства Ингушетии совместно с представителями профильных структур совершил рейдовые проверки водоохранных зон рек республики, в ходе которых лично убедился в фактах грубых нарушений и захламлений береговых полос на территории рек Назрановского района.

«На берегах наших рек складывается вопиющая ситуация со множеством нарушений: происходит самозахват территорий, незаконные постройки и вывал строительного мусора. Люди просто приезжают и засыпают эти берега бытовыми отходами, грунтом и т. д. Учитывая то, что рядом с рекой даже машину мыть нельзя, там целые бетонные блоки оставляют. Жители Ингушетии должны понимать всю ответственность того, что они делают и во что это обратится в будущем, в том числе и для наших детей. Теперь данное направление будет взято на особый контроль, будем усиливать меры и наказывать злостных нарушителей», — заявил тогда Сластенин.

Он подчеркнул, что вопросы соблюдения требований федерального законодательства при использовании водоохранных зон водных объектов и добыче недр требуют совместных усилий всех участвующих структур во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными органами.

По итогам совещания премьер поручил ужесточить политику штрафов, рассмотрев в рамках законодательства возможность их значительного увеличения, организовать дежурство патрульных служб на автомагистралях, ведущих к водоохранным зонам, а также активизировать работу по инвентаризации всех земельных участков на установление законности их выдачи, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.