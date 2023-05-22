Почет

Власти Ингушетии намерены возродить традицию установления Досок Почета с портретами тружеников 

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе совещания с главами муниципалитетов заявил, что «трудящийся человек должен стать центральной фигурой не только на предприятиях и производствах или у себя дома, но и в сознании людей».

Руководитель региона считает, что имена тружеников должны быть на Досках Почета и эту традицию нужно возродить.

Калиматов подчеркнул, что экономический успех любого предприятия, региона, страны в целом всегда держался на людях, умеющих и любящих трудиться, у которых «работа в руках горит».

«Такие люди всегда ответственно подходят к своим рабочим обязанностям и становятся примером для молодого поколения. Раньше они еще и наставничеством занимались, воспитывали продолжателей профессии, прививали им любовь к труду. И я предлагаю устанавливать Доску Почета в самых людных местах и вешать на этих стендах портреты лучших работников села, города, предприятия, чтобы все могли ими гордиться и равняться на них», — цитирует Главу региона его пресс-служба.

Главам администраций муниципалитетов рекомендовано обсудить это предложение на местных сходах.

«Думаю, что жители поддержат такое доброе дело, а может и решат на сходах кого можно представить на этой Доске Почета. Это была добрая традиция, и надо нам ее возродить», — подчеркнул Калиматов.

Он поручил правительству республики разработать предложения для реализации данной инициативы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратура проверяет законность строительства ТЦ рядом со зданием ППС Ингушетии
Асет Абдурзакова представила Ингушетию на фестивале народного творчества в Волгограде
Яровой сев в Ингушетии завершен на 50%
В Ингушетии работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита
Ингушским школьникам накануне Дня славянской письменности и культуры рассказали о профессии учителя
Юная художница из Ингушетии стала дипломантом конкурса «Российский берег. Победный май»
Производство скота и птицы на убой в Ингушетии выросло почти на 60%
Ингушский ТЮЗ готовится к сдаче нового спектакля
За спасение трехлетней девочки в Ингушетии наградили сотрудников МЧС
В Ингушетии проводится месячник детской электробезопасности
Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по дзюдо среди взрослых в Анапе

Главное

Яндекс.Метрика

 