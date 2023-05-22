Власти Ингушетии намерены возродить традицию установления Досок Почета с портретами тружеников 

Руководитель региона считает, что имена тружеников должны быть на Досках Почета и эту традицию нужно возродить.

Калиматов подчеркнул, что экономический успех любого предприятия, региона, страны в целом всегда держался на людях, умеющих и любящих трудиться, у которых «работа в руках горит».

«Такие люди всегда ответственно подходят к своим рабочим обязанностям и становятся примером для молодого поколения. Раньше они еще и наставничеством занимались, воспитывали продолжателей профессии, прививали им любовь к труду. И я предлагаю устанавливать Доску Почета в самых людных местах и вешать на этих стендах портреты лучших работников села, города, предприятия, чтобы все могли ими гордиться и равняться на них», — цитирует Главу региона его пресс-служба.

Главам администраций муниципалитетов рекомендовано обсудить это предложение на местных сходах.

«Думаю, что жители поддержат такое доброе дело, а может и решат на сходах кого можно представить на этой Доске Почета. Это была добрая традиция, и надо нам ее возродить», — подчеркнул Калиматов.

Он поручил правительству республики разработать предложения для реализации данной инициативы.