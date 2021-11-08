Власти Ингушетии не допустят самовольный захват пастбищ в селе Сурхахи

«На основании жалоб жителей в соцсетях с официальной проверкой на упомянутые участки в селе Сурхахи выезжала межведомственная рабочая группа. Выявленные в ходе инспекции все незаконные действия будут пресечены», — заявили в администрации.

По итогам проверок самовольно занятые земельные участки будут освобождены, виновников привлекут к административной и уголовной ответственности.

Накануне в ингушских пабликах появились сообщения о том, что неизвестные самовольно заняли земельные участки возле третьей школы в селе Сурхахи. По мнению сельчан, из-за таких действий в населенном пункте сокращается число пастбищных территорий, и возникают проблемы выпаса крупного и мелкого рогатого скота.