Самозахваты

Власти Ингушетии не допустят самовольный захват пастбищ в селе Сурхахи

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Администрация Назрановского района отреагировала на сообщения в интернете о массовых «самозахватах» муниципальных земель в сельском поселении Сурхахи, сообщил газете «Ингушетия» представитель органов местного самоуправления.

«На основании жалоб жителей в соцсетях с официальной проверкой на упомянутые участки в селе Сурхахи выезжала межведомственная рабочая группа. Выявленные в ходе инспекции все незаконные действия будут пресечены», — заявили в администрации.

По итогам проверок самовольно занятые земельные участки будут освобождены, виновников привлекут к административной и уголовной ответственности.

Накануне в ингушских пабликах появились сообщения о том, что неизвестные самовольно заняли земельные участки возле третьей школы в селе Сурхахи. По мнению сельчан, из-за таких действий в населенном пункте сокращается число пастбищных территорий, и возникают проблемы выпаса крупного и мелкого рогатого скота.

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