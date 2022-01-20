Власти Ингушетии обеспечат прозрачность при распределении земель в сельском поселении Нестеровское

«Главная цель схода — обеспечение прозрачности и определение сроков распределения земельных участков под ИЖС для малоимущих из села Нестеровское площадью 40 га», — сказал сотрудник пресс-службы.

После обсуждения проблемных вопросов и планов, для согласования и оценки до 10 февраля текущего года, власти сельского поселения и района передали списки членам совета из представителей общественности и местного духовенства, избранным жителями.

После оценки общественной комиссии список будет направлен на согласование в правительство и обнародован.

Ранее сообщалось, что в середине декабря минувшего года жители сельского поселения Нестеровское предприняли попытку самовольного захвата муниципальных земель. Для решения возникшей проблемы в сельское поселение выехала инспекционная группа во главе с первым вице-премьером Ингушетии Магомедом Евлоевым и главой Сунженского района Магомедом Дзейтовым.

Для того, чтобы впредь не возникало подобных ситуаций на участках, которые незаконно пытались присвоить, на месте ежедневно будет патрулировать участковая служба.

Евлоев заявил, что этот вопрос взят на контроль главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. По его поручению создана комиссия из представителей Минимущества, муниципалитета, депутатов местного самоуправления по формированию списков малоимущих и нуждающихся семей. После согласования с общественностью будет принято решение о распределении между ними земельных участков площадью 40 га.