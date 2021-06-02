Власти Ингушетии обеспечили жильем семью паралимпийца Магомеда Холухаева

В гостях у новоселов в Назрани побывал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Лемка Холухаева одна воспитывает двух детей с тех пор, как ее муж трагически погиб. Несмотря на все сложности, она смогла вырастить их в духе патриотизма и большой любви к своей республике. Магомед поражает своей силой и упорством. Участвуя во всевозможных состязаниях, завоевывая золотые медали, он не только приносит славу региону и всей стране, но и доказывает, что можно преодолеть любые трудности, своим примером вдохновляет молодежь. Сейчас Магомед является претендентом на участие в Паралимпийских играх в Токио. Хочу от души поблагодарить его за вклад в спортивные успехи Ингушетии и пожелать ему новых достижений», — сказал Калиматов, делясь впечатлениями от общения с титулованным спортсменом.

В пресс-службе напомнили, что ранее мать спортсмена обращалась в управление по рассмотрению обращений граждан администрации Главы и правительства республики с просьбой оказать семье содействие в улучшении жилищных условий.

С момента начала профессиональных занятий плаванием Магомед Холухаев завоевал на всероссийских и международных соревнованиях около 200 медалей, является 20-кратным рекордсменом страны. После включения в сборную России по плаванию в 2011 году принимал участие в различных соревнованиях, стал финалистом чемпионата мира в Шотландии, участником Всемирных игр IWAS в Сочи. Является капитаном сборной по плаванию Волгодонска Ростовской области, куда спортсмен приехал в 9 лет для поступления в специализированную школу-интернат.