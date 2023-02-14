Власти Ингушетии обеспокоены ростом случаев отказа от вакцинации детей против полиомиелита

«Нам необходимо усилить разъяснительную работу с людьми, активнее подключать СМИ, как можно чаще повторять родителям, что только вакцинация может предотвратить заражение опасными инфекциями», - подчеркнула Бокова.

Особое внимание участники мероприятия уделили вопросу иммунизации детей против полиомиелита. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по республике Бориса Комурзоева, региональный центр гигиены и эпидемиологии продолжает отбор проб сточных вод, которые направляет в вирусологическую лабораторию в Ставропольском крае. Результаты исследований показали, что носительство полиовируса вакцинного происхождения первого типа ПВВП1 среди детского населения с выделением вируса в окружающую среду продолжается.

Комурзоев напомнил, что из-за сложной ситуации и было принято решение провести дополнительную иммунизацию детей от 3 месяцев до 9 лет против полиомиелита в два тура: с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля.

Он подчеркнул, что «тяжелые паралитические формы полиомиелита возникают только у невакцинированных, и практически неизлечимы, однако их можно предотвращать. А эффективной мерой профилактики, которая может защитить ребенка на всю жизнь, является полиомиелитная вакцина».

Замминистра здравоохранения региона Хяди Угурчиева также напомнила, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в плановом порядке детям проводятся прививки и против кори, двукратно: в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и 6 лет (ревакцинация).

В указанный календарь включена обязательная иммунизация против кори взрослых. Лица в возрасте от 18 до 35 лет включительно, а также в группах риска до 55 лет, не привитые ранее и не переболевшие этой болезнью, прививаются двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев.

Бокова по итогам заседания поставила ряд задач, отметив, что в республики уже несколько последних лет сохраняется напряженная ситуация по иммунизации населения.