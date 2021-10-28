Власти Ингушетии обжаловали действия приставов, из-за ареста которых в рейс не вышли 50 автобусов
Власти Ингушетии обжаловали действия должностных лиц УФССП в Арбитражном суде республики об аресте имущества ГУП «Ингушавтотранс», в результате которых накануне 50 единиц общественного транспорта не вышли на рейсы, сообщил газете «Ингушетия» вице-премьер Магомед Евлоев.
«Опечатанные автобусы, сбой в работе пассажирских перевозок и автотранспортного хозяйства — причиной всему происходящему стали аресты общественного транспорта Федеральной службой судебных приставов», — заявил М.Евлоев.
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По его словам, 27 октября на свои привычные рейсовые маршруты не вышли порядка 50 автобусов. В итоге от действий судебных исполнителей пострадали жители Назрани, Назрановского и Пригородного районов.⠀
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Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил в срочном порядке разрешить ситуацию.
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«Нами обжалованы действия должностных лиц УФССП в Арбитражном суде республики. По нашему ходатайству судом были приняты обеспечительные меры в виде приостановления действия постановления об аресте имущества ГУП «Ингушавтотранс», — добавил Евлоев.
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Как отметил вице-премьер, после принятия необходимых мер уже во второй половине дня водители автобусов возобновили рейсы.⠀