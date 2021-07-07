Власти Ингушетии оказали матпомощь пенсионерке, нуждающейся в лечении после вертебропластики позвоночника

Решение об оказании материальной помощи пенсионерке было принято на месте, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

К премьеру также обратилась Хулимат Аксагова из города Сунжи, дом которой дважды пострадал за последние два года от ураганного ветра. В прошлом году ей была оказана помощь местной администрацией и проведены восстановительные работы, в текущем году кровля была вновь повреждена. Сластенин поручил представителю регионального Минстроя оценить ущерб и оказать помощь в восстановлении жилища заявительницы.

Многодетная мать Василат Евлоева обратилась с просьбой приобрести корову их семье, где шестеро детей. Данную поддержку окажет Минсельхоз Ингушетии. Кроме того, по словам министра сельского хозяйства Магамеда Гагиева, Евлоевой помогут и с кормами.

Всего заявителей было 6, по всем запросам были даны поручения профильным министерствам и рекомендации муниципалитетам, а также приняты соответствующие решения, говорится в релизе.