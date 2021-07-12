Трагедия

Власти Ингушетии оказали помощь семьям погибших в ДТП в Армавире

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Махмуд-Али Калиматов

По поручению Махмуд-Али Калиматова семьям погибших в ДТП в Армавира оказана материальная помощь, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства региона.

«По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова оказана помощь семьям Аушевых и Тангиевых, члены которых погибли в страшном ДТП в Армавире», — сказал собеседник.

Также Глава региона выразил соболезнования родным и близким. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Напомним, что 11 июля вечером в Армавире на 176 км автодороги федерального значения Р-217 «Кавказ» произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Анапа-Назрань». В результате страшной аварии два мальчика и женщина погибли, еще 8 человек пострадали. Все они — жители Ингушетии.

В правительстве региона сообщили газете «Ингушетия», что погибли Тангиева Радимхан Голиевна 1964 года рождения, Аушев Ислам Халитович (2007) и Аушев Адам Халитович 2013 года рождения. По информации постпреда Ингушетии в Краснодарском крае Ахмедхана Бокова, тела погибших переданы родственникам и оказано содействие в их отправке в республику.

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